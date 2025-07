Andrea Bocelli quanto costa una tenda nel suo stabilimento balneare Tutti i segreti del miglior beach club d' Italia

Un’oasi di lusso e discrezione incastonata tra le spiagge piĂą esclusive della Versilia: è il Bagno Alpemare, lo stabilimento balneare di proprietĂ di Andrea Bocelli e della moglie Veronica Berti, da nove anni simbolo dell’eleganza estiva a Forte dei Marmi. Riconfermato per il 2025 come " Miglior Beach Club d’Italia ", a pari merito con il Lido Villeggiatura di Taormina, Alpemare continua a far parlare di sĂ©. Anche – e soprattutto – per i suoi prezzi da capogiro. Quanto costa una tenda all'Alpemare?. Il prezzo per una tenda stagionale nello stabilimento può arrivare fino a 16.000 euro, cifra che comprende servizi di altissimo livello pensati per una clientela esigente e abituata all’eccellenza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

