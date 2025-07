Andrea Bocelli multato dal Comune di Forte dei Marmi per il suo stabilimento balneare extra lusso Alpemare Il cantante non ci sta pronto a impugnare la multa

Come riporta Il Tirreno, il famoso stabilimento balneare di lusso Alpemare a Forte dei Marmi di Andrea Bocelli è stato multato, a fine giugno per la somma di 1.032 euro, dalla polizia municipale “perchĂ© avrebbe violato un regolamento comunale. Tutta colpa di un gazebo dell’azienda francese Guerlain. Nella cittadina versiliese è vietato fare pubblicitĂ sull’arenile pubblico e quel gazebo, secondo chi ha firmato il verbale, non rispetta le regole”. L’articolo 10 del regolamento comunale dice che “è consentita la pubblicitĂ solo in occasione di eventi a scopo benefico, con incassi destinati ad associazioni senza scopo di lucro”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Andrea Bocelli multato dal Comune di Forte dei Marmi per il suo stabilimento balneare extra lusso Alpemare. Il cantante non ci sta “pronto a impugnare la multa”

