Ancora un incidente sul lavoro | due operai caduti nel vuoto da 12 metri d' altezza

Nuovo incidente sul lavoro nel Napoletano, dopo quello che nei giorni scorsi ha portato al decesso di tre operai in zona collinare. Nel grave episodio di oggi due operai sono rimasti feriti, uno in modo grave, a Pompei, nei pressi della stazione ferroviaria. Secondo le prime ricostruzioni, i due. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Cede il solaio di una scuola in costruzione: volo di tre metri per sei operai, trasportato d’urgenza in ospedale. L’incidente nel comune di Marino, zona Santa Maria delle Mole - ABBONATI A DAYITALIANEWS Questo pomeriggio, poco prima delle 17, si è verificato un grave incidente sul lavoro a Santa Maria delle Mole, nel comune di Marino, alle porte di Roma.

