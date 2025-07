Ancona otto gol E adesso tocca alla società

Tra campo, mercato e vicende societarie, si entra in una settimana cruciale per il futuro dell’ Ancona: la giornata odierna, infatti è quella che segnerĂ la tanta auspicata trasformazione in SSD aRL, che verrĂ decisa nel corso dell’ assemblea dei soci. Il tutto mentre la squadra continua a sudare agli ordini di mister Agenore Maurizi nel corso del ritiro di Sefro: ieri pomeriggio è arrivata una larga vittoria contro una selezione locale (8-0) nella prima amichevole di stagione. Primo tempo chiuso sul 5-0, con la doppietta di Cericola e le reti di Kouko, Calisto e De Luca; a completare il tabellino, nella ripresa, i gol di Rovinelli, Polenta e un’autorete. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ancona, otto gol. E adesso tocca alla societĂ

Inizia il Città di Ancona-Trofeo Fumo di Moka: sfida tra otto squadre in piazza Pertini - Pronti, partenza, via: questa sera inizia il Città di Ancona-Trofeo Fumo di Moka. Appuntamento in piazza Pertini con le prime due gare della 26°edizione del torneo.

Ancona, otto gol. E adesso tocca alla societĂ ; Chat al vetriolo e malumori, aria tesa nello scalo dorico. Gli operatori vorrebbero cacciare il presidente, il; Nati due falchi pellegrino nel campanile. In diretta le uova che si schiudo e mamma falco che li accudisce.

Ancona, che giostra: adesso ci prova Polci. Incontro a Roma con Di Paolo - ANCONA Le tessere del puzzle nel quale deve comporsi lo scenario futuro dell’Ancona sono diverse e non facilmente incastrabili. Lo riporta corriereadriatico.it