Anche Trezzo e Paderno hanno scelto gare "etiche". A giugno l’accordo sull’Adda con i sindacati contro il massimo ribasso e lo sfruttamento nei subappalti: Comune, Cgil, Cisl e Uil hanno firmato un protocollo d’intesa a tutela della manodopera. "DignitĂ dell’occupazione al centro - dice il sindaco Diego Torri - qualitĂ e sicurezza in cima alla lista delle nostre prioritĂ ". Fra le condizioni per assegnare le commesse, la verifica del rispetto del costo del personale. "Un modello per tutta l’area metropolitana nato dalla collaborazione fra istituzioni", sottolineano le sigle. Melissa Oliviero (Cgil), Eros Lanzoni (Cisl) e Claudio Mor (Uil) spiegano che "nell’intesa la tutela del lavoro si intreccia con la qualitĂ dei servizi e la trasparenza della spesa pubblica". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Anche Trezzo e Paderno firmano per la tutela della manodopera