Amii Stewart | La musica può renderci migliori

L’artista, che vive in Italia dagli anni Ottanta: «Dopo il Covid le persone si sono ritirate in sĂ© stesse e non sono piĂą uscite. Un esempio per i giovani artisti? Morandi. Una volta sul palco svenni davanti a Morricone». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Amii Stewart: «La musica può renderci migliori»

In questa notizia si parla di: amii - stewart - musica - renderci

Salerno, Festa della Musica con Amii Stewart e Jacopo Sipari - Tempo di lettura: 6 minuti Festa della Musica  al via  sabato 14 giugno, che quest’anno ci accompagnerà per un’intera settimana sino al 21 giugno, promossa dalla direzione del  Conservatorio “G.

Amii Stewart: «La musica può renderci migliori».

Chi è Amii Stewart/ “La musica come strumento per la felicità…” - Amii Stewart, cantante e artista senza tempo: tutti i perché di un successo che sembra non finire. Da ilsussidiario.net

Amii Stewart porta la dance music allo Sferisterio - Il Resto del Carlino - Amii Stewart è l’attesa protagonista di un grande concerto di dance music degli anni 70 allo Sferisterio il 29 agosto. Scrive ilrestodelcarlino.it