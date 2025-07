Amici Veronica Peparini torna fra i professori

Roma, 28 luglio 2025 – L’avventura di Deborah Lettieri in veste di insegnante di Amici di Maria De Filippi è durata una sola stagione. Giusto il tempo di sostituire Veronica Peparini, impegnata nella gestione della maternità . Una delle tre cattedre di danza, l’unica libera viste le conferme della veterana Alessandra Celentano e dell’altra certezza Emanuel Lo, tornerà infatti proprio a Veronica Peparini. Che nella prossima edizione del talent show di Canale 5 sarà di nuovo professoressa di danza. E prevedibilmente al centro di numerose discussioni con Alessandra Celentano. Altro aspetto che condivide con la stessa Deborah Lettieri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Amici, Veronica Peparini torna fra i professori

