AMICI | UNO DEI VOLTI STORICI DEL TALENT TORNA ALLA CORTE DI MARIA DE FILIPPI?

Fari puntati per sulla nuova edizione di Amici di Maria De Filippi. Stando alle ultime una veterana del noto talent show sta per fare il suo ritorno dietro al bancone dei prof. Adnkronos e e Novella 2000 hanno rivelato che Deborah Lettieri non sarà nel cast dei prof di Amici nella nuova edizione. Al suo posto, con molta probabilità , ritroveremo Veronica Peparini. Come scrive Libero “il suo nome circolava da diverse settimane e si tratterebbe di un grande ritorno “. Verona Peparini aveva lasciato una porta aperta su un suo eventuale ritorno dicendo: Se tornerò? Perché no? Perché precludermi qualcosa? Amici ha permesso di portare la danza e il canto nelle case degli italiani. 🔗 Leggi su Bubinoblog

