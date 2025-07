Amici 25 i fan del talent esultano | arriva la conferma su Veronica Peparini

Dopo le nozze con Andreas Muller e la nascita delle gemelle, la coreografa torna nel talent. Dopo tre anni di assenza, Veronica Peparini torna ufficialmente nella scuola di Amici di Maria De Filippi come insegnante di danza per l’edizione 202526. Il ritorno di una delle professoresse più amate del talent show di Canale 5 è stato confermato: Peparini sostituirà Deborah Lettieri, docente dello scorso anno che non ha convinto appieno pubblico e critica. Per Veronica, il 2024 è stato un anno ricco di eventi: la nascita delle gemelline Penelope e Ginevra, frutto dell’amore con l’ex allievo Andreas Muller, e il matrimonio con lo stesso ballerino, celebrato il 14 luglio. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

