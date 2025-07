amici 25 ecco tutti i prof

La scuola di Amici di Maria De Filippi riaprirà con una novità tra gli insegnanti: il ritorno di Veronica Peparini. La ballerina e coreografa romana, come anticipato da Chi, sarà di nuovo nel corpo docenti di ballo del talent show di Canale 5. Sorella minore di Giuliano Peparini, per anni direttore del Serale di Amici, Veronica è di fatto un volto storico del programma, che l’ha vista insegnante dalla 13° alla 21° edizione. All’interno del talent ha conosciuto Andreas Muller, prima allievo e poi compagno e padre delle due gemelle avute lo scorso anno. Assente nelle ultime tre edizioni, riprenderà quindi il suo posto ad Amici 25 in sostituzione di Deborah Lettieri, new entry della passata edizione. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

