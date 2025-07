Amichevole l' Arezzo vince 2-1 contro il Mantova

Arezzo, 28 luglio 2025 – S confitta in amichevole per il Mantova di mister Possanzini. L'Arezzo, formazione che milita in terza divisione, dopo aver battuto il Napoli campione d'Italia (2-0) si ripete anche con una squadra di Serie B, imponendosi 2-1 grazie alle reti di Righetti (12°) e Concetti (92°). Di Mancuso, al 74°, il momentaneo 1-1 dei biancorossi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Amichevole, l'Arezzo vince 2-1 contro il Mantova

In questa notizia si parla di: arezzo - amichevole - mantova - vince

Come è stato l'esordio di De Bruyne nell'amichevole Napoli-Arezzo - Kevin De Bruyne ha fatto il suo debutto ufficiale con la maglia del Napoli, ma la prima uscita azzurra non è andata come sperato.

Dimaro, amichevole Calcio Napoli-Arezzo 0-2. Azzurri con troppi carichi di lavoro - Dimaro, prima amichevole per i ragazzi di Conte contro l’Arezzo di Bucchi. Debuttano i nuovi acquisti.

L’Arezzo rinuncia a Settembrini. Redolfi, un’amichevole per la firma - L’Arezzo potrebbe concludere il ritiro in Trentino disputando un’amichevole contro il Mantova domenica 27 luglio.

Mantova sconfitto nell’ultima amichevole del ritiro, vince l’Arezzo 2-1; L’Arezzo batte il Mantova a Mezzana per 2-1; Amichevole, l'Arezzo vince 2-1 contro il Mantova.

L’Arezzo sorprende anche il Mantova, 2-1 nel recupero in amichevole - Arezzo di Domenica 27 luglio 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Segnala calciomagazine.net

L’Arezzo batte il Mantova a Mezzana per 2-1 - Con due reti messe a segno l'Arezzo chiude il ritiro precampionato a Mezzana dove oggi, 27 luglio, ha affrontato il Mantova in un'amichevole. Secondo arezzonotizie.it