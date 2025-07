Amichevole in famiglia chiusa 6-0 Sabato il test a Torino con la Juve

REGGIANA 6 REGGIANA PRIMAVERA 0 REGGIANA (3-4-2-1): Sposito; Papetti (20’st Libutti), Nahounou, Stramaccioni (10’st Bonetti); Rover (20’st Camara), Shaibu (20’st Stulac), Bertagnoli (20’st Vallarelli), Bozzolan (20’st Cavallini); Maggio (20’st Basili), Tavsan (20’st Portanova); Cavaliere (5’st Kljajic, 20’st Gondo). A disp.: Motta, Marras. All.: Dionigi REGGIANA PRIMAVERA: Enza (1’st Faith), Silipo (1’st Begolli), Gentile (1’st Bellicchi, 20’st Giorgi), Turchi (1’st Carpi), Agnesini (1’st Ciobanu), Viti (1’st Condè), Yamoah (1’st Fanari), Miceli (1’st Gilli), Kljajic (1’st Pirruccio), Contè (1’st Strozzi), Camara (1’st Obeng). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Amichevole in famiglia chiusa 6-0. Sabato il test a Torino con la Juve

In questa notizia si parla di: amichevole - famiglia - chiusa - sabato

Everton-Roma, test “in famiglia” il 9 agosto: amichevole e sfida tra leggende - L’estate giallorossa sta per cominciare. Il countdown è ormai partito e il 13 luglio la Roma si radunerà a Trigoria, nel centro sportivo “Fulvio Bernardini”, per dare ufficialmente il via alla stagione 2025/26 sotto la guida di Gian Piero Gasperini, atteso al debutto sulla panchina romanista.

Milan, amichevole in famiglia a Milanello per i rossoneri di Allegri - Amichevole, o, per meglio dire, test in famiglia per il Milan di Massimiliano Allegri stamattina nel centro sportivo rossonero di Milanello

Juve Juventus Next Gen, ufficiale l’amichevole in famiglia: data e orario della sfida in programma all’Allianz Stadium. Tutte le info - di Redazione JuventusNews24 Juve Juventus Next Gen, ufficiale l’amichevole in famiglia: data e orario della sfida in programma all’Allianz Stadium.

Morto un altro cercatore di funghi, è un 52enne di Rasura La vittima è Gianni Alberti, 52 anni di Rasura, di professione operaio. Nel primo pomeriggio di sabato, come ogni giorno, aveva raggiunto la baita di famiglia a Fraccia, al confine fra Rasura e Pedesina, Vai su Facebook

Amichevole in famiglia chiusa 6-0. Sabato il test a Torino con la Juve; Atalanta-Atalanta Under 23: dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioni; Reggiana, l’amichevole in famiglia. Bertagnoli: Proverò quanto valgo.

Reggiana, l’amichevole in famiglia. Bertagnoli: "Proverò quanto valgo" - Venerdì il debutto del centrocampista: "Determinato a conquistarmi il posto" ... msn.com scrive

Genoa, 26 mila ancora abbonati. Ora partirà la vendita libera - Sabato a Moena amichevole in famiglia al posto di quella contro il Kaiserslautern, annullata per ordine pubblico ... Da genova.repubblica.it