Amiata Bike Festival da tutto esaurito | Un successo per tutto il territorio

Un "evento storico all’Amiata Bike Festival". Questo il giudizio degli organizzatori dell’evento turistico-sportivo con due prove conclusive di importanti campionati italiani Gravel di categoria. Oltre cinquecento gli atleti giunti da ogni parte d’Italia ma anche dall’estero. Un successo di partecipanti e anche di sostenitori. Da venerdì a ieri nei paesi dell’Amiata si è registrato il pubblico delle grandi occasioni. Tanta Bike, ma anche tante iniziative dedicate ai giovani. "Un risultato – si legge nella nota degli organizzatori – che consacra l’Amiata Bike Festival come punto di riferimento per il ciclismo Gravel, esempio di come passione, organizzazione e collaborazione possano creare eventi di livello nazionale". 🔗 Leggi su Lanazione.it

