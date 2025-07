American Eagle – Sweeney | la bellezza esplosiva fa a pezzi la wokeness

Roma, 28 lug – Qualcosa si muove nell’immaginario collettivo americano. Dopo anni di pubblicità costruite attorno a slogan progressisti, testimonial simbolici e inclusività a comando, il pubblico sembra sempre più insofferente verso un marketing che parla di sé, ma non al consumatore. A dimostrarlo, con chiarezza lampante, è il caso American Eagle – Sydney Sweeney, diventato fenomeno virale e culturale. Quale idea! Sweeney con i jeans. American Eagle Outfitters, marchio storico del denim americano, dopo un periodo buio (culminato in una campagna fallimentare con la modella Saaneah, pensata per cavalcare i trend “inclusivi”) ha cambiato completamente direzione. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - American Eagle – Sweeney: la bellezza esplosiva fa a pezzi la wokeness

