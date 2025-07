Amazon chiude il laboratorio di Shanghai la nuova guerra fredda è per le tecnologie

La decisione di Amazon di chiudere il proprio laboratorio di ricerca sull’intelligenza artificiale a Shanghai è tutt’altro che un semplice “aggiustamento strategico”, come dichiarato in via ufficiale dall’azienda. È, piuttosto, il segnale plastico di una frattura che si allarga ogni giorno di più tra Stati Uniti e Cina nel campo delle tecnologie avanzate. Creato nel 2018 da Amazon Web Services (AWS), il laboratorio rappresentava uno dei pochi spazi ancora attivi di cooperazione tecnico-scientifica tra le due potenze. Oggi, quello spazio si è chiuso. E con esso si chiude anche un ciclo. Da cooperazione a competizione. 🔗 Leggi su It.insideover.com

