Alzheimer quanto tempo passa tra i primi sintomi e la diagnosi di demenza | lo studio preoccupante

Una nuova indagine condotta sui dati di oltre 30.000 persone affette da demenza ha dimostrato che, in media, trascorrono alcuni anni tra la comparsa dei primi sintomi - come perdita della memoria e altri segni del declino cognitivo - e la diagnosi. Ciò ha un impatto significativo sugli effetti delle terapie anti Alzheimer e sul tempo che può essere trascorso in piena autonomia dai pazienti.