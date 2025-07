Altro che squali il vero killer è la zanzara

I "conti" dell'Oms, ecco perché l'insetto è l'animale più mortifero al mondo L'Identità . 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Altro che squali, il vero killer è la zanzara

In questa notizia si parla di: altro - squali - vero - killer

Rieccoci, Burioni in tv tira fuori dalla tasca l’ultimo allarme: altro che squali e leoni, è la zanzara l’animale-killer più letale per l’uomo - Eccolo, è tornato. Appena il Covid ha allentato la presa e le mascherine sono finite nei cass(on)etti, esperti, catastrofisti e profeti di sventura, orfani degli sos quotidiani da rilanciare a profusione in tv si sono concentrati su altro.

Dangerous Animals Il vero predatore non è un acqua Dal 20 Agosto al Cinema #VDH #soloalcinema #DangerousAnimals #adv #filmhorror #shark #squali #reelsfyp? #viralreels? #reel #virale @midnightfactoryit Vai su Facebook

Dangerous Animals: un serial killer uccide usando gli squali nel trailer del nuovo horror!; Dangerous Animals, la recensione: tanti squali, un serial killer, e una final girl da antologia; Dangerous Animals: squali, sangue e violenza in alto mare nel trailer italiano esclusivo.