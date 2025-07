Altro che casting Indiscrezione bomba su Alfonso Signorini | spiazzati i fan del Grande Fratello

Nella prossima stagione televisiva targata Mediaset, il Grande Fratello tornerà in una doppia veste, come già annunciato ufficialmente durante la presentazione dei Palinsesti 2025-26. Due le edizioni previste: una versione nip, dedicata ai concorrenti non famosi e affidata alla conduzione di Simona Ventura, e una versione super vip che dovrebbe vedere il ritorno di Alfonso Signorini alla guida della casa più spiata d’Italia. Tuttavia, nonostante gli annunci e i progetti, non tutto sembrerebbe così certo. A mettere le cose in chiaro sul futuro del Grande Fratello Vip è stato lo stesso Pier Silvio Berlusconi, che nel corso della presentazione alla stampa ha dettato una linea netta: “I concorrenti devono essere davvero famosi, altrimenti è inutile farla”, ha dichiarato. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

