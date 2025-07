Altra tragedia sul lavoro Franco travolto e ucciso davanti a tutti È successo in pochi secondi

Si è fermato un attimo. Aveva appena finito di sistemare un attrezzo. Un rumore sordo ha riempito l’aria, un attimo prima che il mondo gli crollasse addosso. Ha visto solo un’ombra scura, poi più nulla. Un collega lo ha cercato con lo sguardo. Ha chiamato il suo nome, ma nessuna risposta. Solo il silenzio assordante di un cantiere che si è trasformato in un incubo. Si è precipitato, il cuore in gola. La scena che gli si è presentata ha gelato il sangue nelle vene. Un’emergenza strutturale: le morti sul lavoro. Le notizie che arrivano dai cantieri sono ormai un bollettino di guerra. Si chiamano “morti bianche”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Altra tragedia sul lavoro, Franco travolto e ucciso davanti a tutti. È successo in pochi secondi

In questa notizia si parla di: altra - tragedia - lavoro - franco

Bayesian, un’altra tragedia: morto un sub che lavorava al recupero. Aveva 39 anni - Tragedia nel corso delle operazioni di recupero del relitto del Bayesian, affondato al largo di Porticello la notte del 19 agosto del 2024: un sub, che stava lavorando nella zona in cui è affondato il veliero, è morto durante l’immersione.

Italia, accoltella la moglie davanti alla figlia: un’altra tragedia - Torino – È in prognosi riservata all’ospedale San Giovanni Bosco la donna di 61 anni ferita a coltellate dal marito nel tardo pomeriggio di oggi a Grugliasco, alle porte di Torino.

“Morti e feriti”. Altra tragedia in autostrada, scene terribili davanti ai soccorritori. Circolazione interrotta - L’ultima settimana è stata segnata da una scia di sangue sulle autostrade italiane, con una sequenza di incidenti che riaccende l’attenzione sulla sicurezza della rete viaria nazionale.

Tragedia sul lavoro oggi a Napoli dove sono morti tre operai. Come è potuto succedere? #napoli #operai #mortisullavoro #napoli #ilmattino #tragedia #rionealto Vai su Facebook

Operaio di 66 anni, muore schiacciato da un cancello. L’incidente sul lavoro vicino Matera; Precipitato sul lavoro. Morto l’operaio di 62anni; Un altro operaio lucano muore sul lavoro: aveva 65 anni.

Un operaio 61enne è morto travolto dal crollo di un muro durante dei lavori di demolizione - Stava lavorando alla demolizione di un muro quando è stato travolto dal crollo ... Riporta ilfattoquotidiano.it

Un’altra strage sul lavoro - Una giornata nerissima, che fa capire come, sul versante della sicurezza sul lavoro, il cammino da fare sia anc ... Secondo quotidiano.net