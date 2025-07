Altenote 2025 | grandi classici e nuove armonie sotto le stelle della Via Lattea

Le maestose montagne della Via Lattea si preparano a vibrare al ritmo della musica da camera. Torna, infatti, l'attesa rassegna estiva Altenote, ideata dalla Filarmonica TRT. Dal 2 al 21 agosto 2025, residenti, turisti e appassionati avranno l'opportunità di immergersi in un'esperienza musicale. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: altenote - lattea - classici - armonie

Altenote 2025: grandi classici e nuove armonie sotto le stelle della Via Lattea.

Altenote 2025: grandi classici e nuove armonie sotto le stelle della Via Lattea - Le maestose montagne della Via Lattea si preparano a vibrare al ritmo della musica da camera. Si legge su torinotoday.it

Torna Altenote, la Musica da Camera nella Via Lattea - Torna la rassegna di Musica da Camera Altenote: dal 2 al 21 agosto sono in calendario sei concerti gratuiti nei comuni montani olimpici della Via Lattea con i musicisti della Filarmonica Trt e i giova ... Secondo ansa.it