Due Alpine, due epoche a confronto. In questo video mettiamo fianco a fianco due auto molto diverse, ma legate dallo stesso nome: la leggendaria Renault 5 Alpine Turbo del 1980, una delle prime vere piccole bare, e la nuova Alpine A290 Gts, che ne richiama lo stile ma reinterpreta la compatta sportiva su una moderna piattaforma elettrica da 220 Cv. Un incontro generazionale che sa di scontro, per le grandi differenze tecniche e filosofiche, ma nato con un obiettivo preciso: trovare il filo conduttore tra vetture simili in epoche lontane fra loro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Alpine: l'elettrica A290 Gts a confronto con la Renault 5 Turbo del 1980