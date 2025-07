Almeno due morti Sparatoria improvvisa l’orrore in un istante | il bilancio è drammatico

Paura e delirio in seguito a una violenta sparatoria avvenuta in un casinò. La tragedia si è consumata nella giornata di lunedì 28 luglio, lasciando dietro di sé almeno due vittime e diversi feriti. Le forze dell'ordine stanno ancora cercando di ricostruire con precisione quanto accaduto e di comprendere le ragioni dell'accaduto. Secondo le prime informazioni, i colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi in una zona affollata, provocando il panico tra i presenti. Decine di persone sono fuggite in preda al terrore, mentre altre sono rimaste bloccate all'interno della struttura in attesa dell'arrivo dei soccorsi.

Usa, sparatoria in una località balneare del South Carolina: almeno 11 feriti - (Adnkronos) – Almeno 11 persone sono rimaste ferite in una sparatoria scoppiata la notte scorsa in una località balneare del South Carolina.

Una inondazione improvvisa che ha spazzato via interi campeggi dove erano in corso decine di centri estivi e campi scout in Texas: i morti accertati sono 24, centinaia i dispersi. Si teme per la vita di diversi bambini Vai su Facebook

Usa, sparatoria in casinò in Nevada: l'arrivo della polizia - (LaPresse) È di almeno due morti e tre feriti il bilancio di una sparatoria avvenuta in un casinò di Reno, in Nevada. Riporta msn.com

Panico in Nevada, sparatoria davanti a un casinò: due morti - Una sparatoria all'interno di un casinò ha causato la morte di almeno due persone. Scrive today.it