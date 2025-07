almanacco del 28 07 2025

almanacco del giorno sabato 19 luglio Buona giornata da Francesco Vitale Oggi la chiesa Ricorda a Sant'Arsenio il grande l'Eremita sono nati oggi Brian May Edgar Degas libero Grazie Noi andiamo a fare gli auguri ai nostri nati di oggi il buon compleanno e tutto per Veronica Marco Giulia Stefania Ginevra Caterina salutiamo Mirko e Rolando Viaggio nel tempo purtroppo che ci porta nella storia 19 luglio 1992 ricordiamo la strage di via D'Amelio pochi minuti le 5 del pomeriggio La tremenda esplosione che scuote l'intera città di Palermo primi soccorsi in via D'Amelio col famoso scenario terrificante 19 luglio del 1975 viene inaugurata a Gardaland mentre 19 luglio 1900 tondo tondo viene inaugurata la metropolitana di Parigi mi fermo qui Vi auguro una buona giornata e un buon proseguimento di Ascolta almanacco del giorno https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

