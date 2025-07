Alluvioni nel 2023 dalla Camera di commercio risorse per le imprese femminili

Riconoscere e valorizzare le imprese femminili che, a seguito degli eventi alluvionali del maggio 2023, si sono distinte per resilienza, capacitĂ di rilancio e innovazione responsabile. La Camera di commercio di Ferrara e Ravenna metterĂ a disposizione le risorse raccolte tramite donazioni al. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

