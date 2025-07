All’improvviso l’estate old style | Ora 7-10 giorni sotto la media Ma il caldo torrido può tornare

I conti, recita un vecchio adagio, si fanno alla fine. E il tramonto dell’estate non è certo ancora all’orizzonte. È innegabile però che dopo un giugno arroventanto che aveva fatto temere ai più il peggio – ovvero una stagione demoniaca – oggi possiamo tranquillamente dire che luglio se ne sta andando quasi come un maggio qualsiasi. Qualche ’fiammata’ intorno a quota 35 gradi (non certo i 40 della scorsa estate), un’afa abbastanza noiosa ma anche tanti giorni con la colonnina di mercurio che a stento ha grattato quota 30 e nottate, rispetto a giugno, se non fresche almeno accettabili. In tanti stanno così ribattezzando quella del 2025 come un’estate ’old style’, più ’azzorriana’ insomma. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - All’improvviso l’estate old style: "Ora 7-10 giorni sotto la media. Ma il caldo torrido può tornare"

Le attiviste della Collettiva strettese hanno scelto modi educati e poetici, ma per questo non meno espliciti, per dire la loro sul Ponte di Messina. La loro raccolta di racconti esce nei giorni dei proclami: «Cantieri entro l'estate» - C ’è uno strano fenomeno ottico che si verifica in mezzo al mare, nello Stretto di Messima: un’illusione visiva per cui l’immagine riflessa degli oggetti sulla terraferma appare come orbitare nell’aria.

"Un’estate di 50 eventi spalmati su 70 giorni" - Oltre 50 eventi per 70 giorni di programmazione, da metà maggio fino all’autunno. Il comune di Vallefoglia ha presentato l’altro giorno il programma delle attività turistiche e culturali che animeranno gran parte delle frazioni e dei borghi del territorio con eventi sportivi, rievocazioni storiche, spettacoli dialettali, musica dal vivo, balli, degustazioni e cinema all’aperto.

Previsioni meteo, altri 7 giorni tra piogge frequenti e temporali: poi scoppia l’Estate - Da dietro la curva ciclonica, all’improvviso, spunterà il ‘Cammello’ che in meteorologia è l’Anticiclone Africano

