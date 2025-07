Allerta maltempo il Comune apre il Coc | ancora temporali e rischio idrogeologico livello arancione

Dopo aver ricevuto l'avviso di criticità livello arancione dall'Agenza regionale di protezione civile, il sindaco di Pescara Carlo Masci ha disposto l’attivazione del Centro operativo comunale (Coc) a partire dalle ore 16:30 del 28 luglio, e fino a cessata emergenzaL’avviso evidenzia una. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Martedì 8 luglio Allerta ARANCIONE su gran parte della Lombardia e su settori del Veneto Allerta GIALLA in quattordici regioni Consulta il bollettino nazionale per conoscere il livello e le zone di allerta del territorio bit.ly/AllertaMeteoIdro

Allerta maltempo, il Comune apre il Coc: ancora temporali e rischio idrogeologico livello arancione; Meteo Roma: giornata instabile con temporali sparsi, allerta arancione in vigore; Meteo, oggi allerta per 15 regioni: rischio temporali. Bacoli, 99 mm di acqua in un'ora - Dopo il caldo la neve, bianche le montagne lombarde.

Maltempo, oggi allerta meteo gialla per temporali su mezza Italia: in arrivo grandine e nubifragi - Mezza Italia nella morsa del maltempo: attesi per oggi, lunedì 28 luglio, temporali e grandinate, diramata allerta meteo gialla anche per rischio idraulico ... Scrive fanpage.it

Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali e rischio idrogeologico 21 luglio: le regioni a rischio - La Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla e arancione per la giornata di lunedì 21 luglio 2025 ... Come scrive fanpage.it