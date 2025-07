Allenamento Juve bianconeri al lavoro sotto il sole della Continassa | David e Locatelli già in forma! – Il VIDEO dell’ultima seduta

Allenamento Juve, bianconeri al lavoro sotto il sole della Continassa: David e Locatelli già in forma! – Il VIDEO della doppia seduta odierna. La Juventus  prosegue senza sosta la sua preparazione per la stagione 20252026, con l’inizio del ritiro ufficiale avvenuto giovedì scorso. L’obiettivo è arrivare pronti all’appuntamento con il primo impegno ufficiale in Serie A, che si terrà alla fine di agosto. Al momento, la squadra sta concentrandosi sull’amichevole di sabato contro la Reggiana, che rappresenterà il primo test stagionale per Igor Tudor  e i suoi uomini. Amichevole con la Reggiana e ritiro in Germania: un passo alla volta Il match con la Reggiana  sarà fondamentale per testare la condizione fisica della squadra e il livello di affiatamento tra i nuovi acquisti e i giocatori confermati. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

