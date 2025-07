Allenamento alle 17.30. sabato c’e’ il levadiakos. Domani la ripresa a Casteldebole.

Terminato il ritiro di Valles, i rossoblù si ritroveranno domani alle 17.30 a Casteldebole per riprendere la preparazione e la marcia di avvinamento alla prima di campionato con la Roma in programma sabato 23 agosto alle 20.45. Saranno tre le amichevoli che la banda di Italiano avrà a disposizione per rifinire la preparazione: potrebbero diventare 4, perché non è esclusa che ai match già in programma non ne sia aggiunto uno a metà di questa settimana. Sabato alle 11, al centro tecnico, i rossoblù sfideranno i greci del Levadiakos, mentre l’8 volerà in Germania dove sarà ospite dello Stoccarda (vincitore della Coppa di Germania) per un doppio appuntamento: amichevole ufficiale il 9 alle 17 alla MHP Arena, che sarà replicata la mattina successiva presso il centro tecnico dello Stoccarda in un allenamento congiunto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

