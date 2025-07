Allegri | Ho scelto il Milan perché lo amo Vogliamo tornare in Champions

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa da Perth (Australia): ecco le sue dichiarazioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

In questa notizia si parla di: allegri - milan - scelto - vogliamo

Agresti: “Milan? Con Allegri c’è ottimismo per il futuro. La squadra…” - Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, Stefano Agresti ha parlato del Milan e del nuovo tecnico rossonero, Massimiliano Allegri

Ravezzani: “Allegri? Ci hanno detto che andrà al Milan. Su Conte dico…” - Intervenuto a Tmw Radio, Fabio Ravezzani ha parlato del futuro di Massimiliano Allegri, tecnico accostato anche al Milan

Milan, nuovi contatti per il terzino: Allegri approva la scelta - Milan scatenato sul mercato, dopo Ricci, la società rossonera lavora ai diversi colpi: nuovo nome in arrivo per la difesa.

Mercato Milan Allegri ha già dato il suo ok Vai su Facebook

Allegri: Amo il Milan, non potevo dire no. Vogliamo tornare in Champions; Fofana: “Siamo carichi, Allegri fa la differenza. Il Milan deve tornare in Champions”; Milan, Allegri: L'obiettivo è tornare in Champions. Mercato? Maignan resta e Modric arriva ad agosto. Theo ha fatto una scelta diversa.

Milan, Allegri ha scelto il centrocampista: blitz in casa Chelsea - I rossoneri sono al lavoro per puntellare ancora la rosa di Max Allegri ... Riporta calcionow.it

Mercato Milan, Allegri è sicuro: per l’attacco pensa ad un solo nome - I rossoneri cercano un profilo da inserire nell'attacco insieme a Gimenez: Allegri è sicuro e ha un solo nome come desiderio. Segnala spaziomilan.it