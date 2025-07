Allegri | Amo il Milan non potevo dire no Vogliamo tornare in Champions

L'allenatore rossonero ha presentato l'amichevole contro gli australiani del Perth Glory. Chiuderà la tournée estiva: "Mi aspetto progressi a livello di condizione fisica".

