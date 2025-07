Pistoia, 28 luglio 2025 – Torna a Le Piastre, splendido borgo della montagna pistoiese, il Trofeo Tiziano Spampani, giunto alla settima edizione, in memoria dell’indimenticabile ex podista e speaker Tiziano, nato proprio in questo caratteristico paese. Molti lo ricordano con affetto mentre incitava i concorrenti all’arrivo della Pistoia-Abetone, di cui commentava ogni anno l’arrivo del primo traguardo. Scomparso nel 2015, il suo ricordo rivive grazie alla passione dell’ASCD Silvano Fedi, in collaborazione con la Pro Loco Alta Valle del Reno, la Misericordia locale e la celebre Accademia della Bugia, organizzatrice dell’omonimo campionato italiano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Alle Piastre torna il 7° Trofeo “Tiziano Spampani”