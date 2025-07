Allarme in zona stazione | Sono stato derubato

"Ieri (sabato scorso, ndr) ho subito un furto nella mia abitazione. Sentendo i miei vicini di casa e altre persone del vicinato e gli stessi carabinieri, ho riscontrato come nella zona della stazione vi siano stati altri furti in diverse abitazioni. L’ultimo dei quali è avvenuto due giorni prima di quello che mi ha riguardato, e sempre nel condominio in cui vivo". E’ quanto denuncia L.M. in una lettera indirizzata al nostro giornale. L’uomo, originario di un’altra cittĂ toscana ma residente a Empoli da circa un anno, nella sua lettera scrive di aver provveduto a informare dell’episodio anche il sindaco Alessio Mantellassi e l’assessore alla sicurezza Valentina Torrini inviando loro una pec. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Allarme in zona stazione: "Sono stato derubato"

