L’antica pieve ha ritrovato il suo storico organo. Serata di festa ieri in appennino per l’inaugurazione del prezioso strumento recentemente restaurato e salvato dall’oblio. L’associazione Amici dell’Antica Pieve, infatti, ha organizzato ieri un evento di straordinario valore spirituale, artistico e culturale, all’antica Pieve di San Pietro di Roffeno (Cereglio - Vergato) per riscoprire un patrimonio delle nostre valli. L’organo era stato danneggiato e ridotto in pezzi durante la Seconda guerra mondiale e poi nascosto con cura nei locali della cantoria e nel sottotetto, dove i suoi pezzi sono rimasti per ottant’anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - All’Antica Pieve di Roffeno risuona nuova musica