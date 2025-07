Alexandria Ocasio-Cortez nei guai l’abito Tax the Rich al Met Gala 2021 le costa caro

Impossibile non ricordarlo: tutti noi abbiamo ben impressa Alexandria Ocasio-Cortez nel suo bell’ abito bianco, e fin qui nulla di strano, se non fosse per la vistosa scritta rossa “Tax the Rich“ -“Tassate i ricchi” – ad avvolgerle la silhouette. Era il 2021 quando il volto di punta dell’ala progressista del Partito Democratico americano aveva calcato il red carpet del Met Gala indossando un messaggio potente e suscitando, probabilmente come da intenti, grande scalpore. Un gesto provocatorio questo, che le starebbe tuttora costando parecchio caro. Alexandria Ocasio-Cortez denunciata: le dure conseguenze per aver indossato l’abito “Tax the Rich”. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Alexandria Ocasio-Cortez nei guai, l’abito “Tax the Rich” al Met Gala 2021 le costa caro

"Tax the Rich" al Met Gala. Il Congresso multa Alexandria Ocasio-Cortez: "Regali non consentiti" - Il Comitato Etico della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha reso noto venerdì un rapporto che accusa la deputata democratica Alexandria Ocasio-Cortez di non aver pagato in modo adeguato le spese legate alla sua partecipazione al Met Gala del 2021, evento durante il quale fece scalpore con l’abito bianco “ Tax the Rich ”.

Alexandria Ocasio-Cortez, l'abito «Tax the Rich» costa caro: l'inchiesta della Camera (e altri 2.700 dollari da pagare) - Indossato al Met Gala del 2021 dalla parlamentare dem, il vestito con lo slogan politico le era stato offerto dalla designer Aurora James in grande sconto. Come scrive msn.com

