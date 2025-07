Alessandro Cattelan a Mediaset ma la trattativa non procede come previsto

Sembra che la trattativa tra Alessandro Cattelan e Mediaset stia procedendo a rilento, ecco perché c’è stata una brusca frenata. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Alessandro Cattelan a Mediaset, ma la trattativa non procede come previsto

In questa notizia si parla di: alessandro - cattelan - mediaset - trattativa

Alessandro Cattelan lascia la Rai e passa a Mediaset: cosa condurrà nella nuova avventura? - Alessandro Cattelan sbarca a Mediaset con un nuovo late night. Ecco come sarà il programma e perché promette di rivoluzionare la seconda serata.

Canale 5 alla ricerca di novità : Alessandro Cattelan, Pio & Amedeo e nuovi format per contrastare De Martino? - Novità in arrivo per il palinsesto di Canale 5: la rete sta sperimentando nuovi format per l'access prime time e fronteggiare i pacchi di De Martino su Rai 1.

Italia’s Got Talent torna su Disney con Alessandro Cattelan come giudice - annuncio della quattordicesima edizione di Italia’s Got Talent su Disney+. La nuova stagione di Italia’s Got Talent sta per partire, con un palinsesto ricco di novità e innovazioni.

Salta la trattativa tra Mediaset e Alessandro Cattelan, ecco perché… #mediaset #alessandrocattelan Vai su Facebook

Alessandro Cattelan e Mediaset, la trattativa salta: retroscena e perché il late show resta in sospeso Leggi l'articolo completo qui: https://ift.tt/oC7Fksf Continua su http://Film-News.it Vai su X

Alessandro Cattelan a Mediaset, ma la trattativa non procede come previsto; Alessandro Cattelan verso Mediaset? Trattative in corso per un nuovo show in prima serata; Alessandro Cattelan a Mediaset? Cosa sappiamo sulla trattativa.

Alessandro Cattelan a Mediaset, ma la trattativa non procede come previsto - Sembra che la trattativa tra Alessandro Cattelan e Mediaset stia procedendo a rilento, ecco perché c’è stata una brusca frenata. Come scrive comingsoon.it

Alessandro Cattelan-Mediaset, brusca frenata nella trattativa: cosa c’è dietro - Mediaset, brusca frenata nella trattativa: cosa c’è dietro LaNostraTv “Oltre ad un’esosa richiesta economica, a Oggi risulta che a frenare l’accordo sia stato anche un ‘no’ deciso ... Si legge su msn.com