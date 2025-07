' Alcol zero' per avviare il motore | è in vigore l' obbligo dell' alcolock per i condannati per guida in stato d' ebrezza

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo, da sabato scorso sono in vigore le nuove regole per coloro che hanno subito una condanna penale per guida in stato d'ebbrezza. Si tratta, ricorda Giordano Biserni dell'Asaps, l'Associazione sostenitori amici polizia stradale, "di.

Via libera alle caratteristiche tecniche degli alcolock, i dispositivi anti-ebrezza alla guida che hanno debuttato nel nuovo Codice della strada entrato in vigore nel dicembre scorso. Il decreto con i requisiti è stato firmato ieri dal ministro delle Infrastrutture e dei T

'Alcol zero' per avviare il motore: è in vigore l'obbligo dell'alcolock per i condannati per guida in stato d'ebrezza; In vigore il nuovo Codice della Strada, ecco gli aspetti principali; Nuovo codice della strada, le prime multe: dai cellulari a Napoli ai monopattini a Firenze.

Alcolock obbligatorio: addio al volante per chi beve prima di guidare - Dal 26 luglio chi è stato condannato per guida in stato di ebbrezza dovrà installare l'Alcolock: un dispositivo che blocca l'auto se si ha alcol nel sangue.

Scatta la stretta sulla guida in stato di ebbrezza, diventa obbligatorio l'alcolock per i condannati - Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo, da ieri sono in vigore le nuove regole, particolarmente severe, per coloro che hanno subito una condanna penale per guida in stato ...