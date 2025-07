Al cliente non basta l’italianità

Non mi appassiona il tifo a priori per il made in Italy. Semmai mi sforzo di comprendere ma anche lì è opportuno vigilare con attenzione la premura che deve dimostrare di avere lo Stato per quelle poche aziende ritenute davvero strategiche per il Sistema Italia in modo da non inciampare in storie dolorose per tutti come, per esempio, lo sprofondo di Alitalia. Per il resto la palla della partita fra imprese deve circolare liberamente sul terreno del mercato e delle sue regole. Partite fra soggetti privati con la mano pubblica a debita distanza. Perché quando il Pubblico mette becco in faccende mercantili in genere non ne viene alcunché di buono. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

