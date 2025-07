Al cinema in settimana | da Una pallottola spuntata a Bring her back

Liam Neeson e Pamela Anderson tornano protagonisti al cinema. Saranno al centro delle scene del film “Una pallottola spuntata”, che approda nelle sale mercoledì 30 luglio. Altra novitĂ sul grande schermo è costituita dall’horror “Bring her back – Torna da me”, di Danny eMichael Philippou. In cartellone, poi, non mancano i titoli del momento come “Superman”, “Paradiso in vendita”, “Jurassic World – La rinascita”, “F1 – Il film” e “I fantastici quattro – Gli inizi”. Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi in settimana LUNEDI’ 28 LUGLIO CAPITOL MULTISALA a Bergamo (non pervenuto) ARENA SANTA LUCIA a Bergamo “L’amour Ouf – L’amore che non muore – Versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 21:15). 🔗 Leggi su Bergamonews.it

