Akinsanmiro Inter esordio positivo con il Pisa | i nerazzurri osservano

Akinsanmiro Inter, le ultime sul futuro del centrocampista nerazzurro dopo l’arrivo al Pisa nel calciomercato estivo. I dettagli. Buone indicazioni arrivano dal ritiro del Pisa per quanto riguarda Ebenezer Akinsanmiro, giovane centrocampista nigeriano di proprietà dell’ Inter. Il classe 2004 ha debuttato con la nuova maglia nel test amichevole contro la Pro Vercelli, ultimo appuntamento della preparazione estiva in Val d’Aosta, partendo subito titolare nella formazione scelta da Alberto Gilardino. L’esordio, seppur in un contesto non ufficiale, ha suscitato impressioni molto positive: Akinsanmiro ha mostrato grande vivacità in mezzo al campo, interpretando con efficacia sia la fase di possesso che quella di contenimento. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Akinsanmiro Inter, esordio positivo con il Pisa: i nerazzurri osservano

In questa notizia si parla di: akinsanmiro - inter - pisa - esordio

