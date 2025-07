Aidem Progetti finanziati dal PN SCUOLA e COMPETENZE 2021-2027 FSE+ | indicazioni pratiche per la progettazione la gestione e la rendicontazione

Premiati i lavori di “Cinema, Storia & Società ” dei Progetti Scuola ABC - Progetti Scuola ABC Premiazioni “Cinema, Storia & Società ” con i ragazzi e le ragazze delle Scuole Superiori del Lazio al Teatro Argentina Vince il Liceo Terenzio Mamiani di Roma con il video Ancora Resistenti  Dopo la premiazione al Teatro Palladium  dei progetti migliori relativi alla linea tematica A spasso con ABC, nell’ambito dell’edizione 2024-25 dei Progetti Scuola ABC, si è svolta ieri al Teatro Argentina  la giornata conclusiva del segmento  “Cinema, Storia & Societa’”, che ha offerto la possibilità agli studenti e le studentesse dei Licei di Roma e del Lazio di dialogare e confrontarsi durante l’anno con registi, attori e sceneggiatori protagonisti dell’ultima stagione cinematografica e televisiva: i giornalisti e critici cinematografici Laura Delli Colli, Federico Pontiggia, Mattia Carzaniga, Fabio Ferzett i, Boris Sollazzo  hanno accompagnato i ragazzi nella comprensione dei progetti di successo di Luca Zingaretti, Luca Marinelli, Michele Riondino, Margherita Vicario, Barbara Chichiarelli, Joe Wright, Francesca Comencini, Benedetta Porcaroli, Ludovico Di Martino regista di Mare Fuori e gli attori Maria Esposito, Giovanna Sannino, Francesco Luciani, Lodovica Coscioni, Stefano Bises, Davide Serino, Barbara Alberti, e Lillo Petrolo.

A scuola di energia pulita con Graded: tour nei laboratori Atena tra prototipi e nuovi progetti di ricerca -  Giovani “a scuola” di sostenibilità nei laboratori in cui si sperimentano sistemi per la produzione di energia pulita e si progettano, sviluppano e testano prototipi di mezzi per la mobilità alimentati a idrogeno e con bassissimo impatto sull’ambiente.

A spasso con ABC per i Progetti Scuola ABC: tutti i premiati del Palladium - A SPASSO CON ABC – UN ALTRO SGUARDO Tutti i Premiati  Si è concluso ieri al Teatro Palladium, con le premiazioni dei progetti migliori, il percorso annuale di A spasso con ABC, nell’ambito dell’edizione 2024-25 dei Progetti Scuola ABC: un vero e proprio viaggio iniziato a Roma e nel Lazio, alla scoperta di alcuni luoghi speciali della storia, dell’arte e della bellezza, in cui gli studenti e le studentesse del Lazio sono stati accompagnati da scrittori, attori, storici, registi e artisti.

Le competenze digitali e la scuola - Il Giorno - Le competenze digitali vanno coltivate fin dalle scuole secondarie superiori, per offrire ai giovani studenti la possibilità di padroneggiare gli strumenti della Rete in vista dell’accesso all ... Lo riporta ilgiorno.it

Bando Polaris, 31mila studenti accresceranno le competenze Stem - Nel 2025 i ragazzi delle scuole di tutta l'Italia potranno beneficiare gratuitamente dei 34 progetti selezionati e ... Da vita.it