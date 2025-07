Stasera alle 21,30 ai Chiostri di San Pietro, in centro Reggio, un nuovo appuntamento con Mundus, con il concerto "Letters from a black widow" con Judith Hill (foto) voce, piano e chitarra, accompagnata da Peewee Hill al basso, Michiko Hill alle tastiere e Shadrack Oppong alla batteria (informazioni: tel. 0522-458854 o mail [email protected]). Nella carriera di Judith anche un Grammy per il suo ruolo in "20 Feet from Stardom", film documentario vincitore dell’Oscar. Dalle 17 al teatro Cavallerizza i canovacci aperti al pubblico dello stage internazionale della commedia dell’arte diretto da Antonio Fava. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ai Chiostri si balla con rock e folk. Il graffio di Judith Hill e la sua band. Un’esibizione da Grammy