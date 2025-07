Agriturismo isolato dalla frana | Famiglie senza strada dal 2023 E ora servono più soldi per rifarla

Diventano sempre più irraggiungibili gli gnocchi di patate con funghi porcini e verdure, la specialità di Mamma Franca Baratti, cuoca e motore dell’agriturismo Ca’ di Cò, in territorio di Sasso Marconi. "Dal 4 maggio 2023 – racconta il figlio Maurizio Bartolini – è venuta giù la frana in via Rasiglio e, da allora, si è sempre più ridotto il numero di persone che ci viene a trovare. Ora, la situazione della frana è peggiorata sempre più, aggravata dalle altre alluvioni del 17 maggio di quell’anno e dell’ottobre scorso. Anzi, adesso ci dicono che non ci sono nemmeno i soldi per finanziare il progetto di ripristino della strada, il cui costo da 150mila euro è raddoppiato fino a 300mila euro e passa". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

