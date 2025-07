Agoumé Inter lo strano caso del centrocampista! Siviglia pronto a versare altri 4 milioni per il giocatore

AgoumĂ© Inter, lo strano caso del centrocampista! Meteora nerazzurra, ma tesoretto di mercato con il Siviglia pronto a versare altri 4 milioni. La parabola di Lucien AgoumĂ© potrebbe tornare a far parlare in casa Inter, non per motivi tecnici, ma per una clausola economica che ora può trasformarsi in una plusvalenza strategica. Arrivato a Milano da giovanissimo con grandi aspettative, il centrocampista francese classe 2002 non è mai riuscito a imporsi in maglia nerazzurra e ha vissuto un lungo percorso fatto di prestiti, fino alla cessione definitiva al Siviglia per 4 milioni di euro nella scorsa estate. 🔗 Leggi su Internews24.com

