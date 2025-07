Ennesima aggressione ai danni degli ebrei: in provincia Milano degli ebrei francesi sono stati aggrediti in un autogrill al grido di “Free Palestine”. Sempre lo stesso slogan dietro all'antisemitismo che c'è chi finge di non vedere, ma sta diventato incontenibile nel nostro Paese come nel resto d'Europa. A parlarne è Davide Romano, direttore del Museo della Brigata ebraica: «L'aggressione a una famiglia francese perché di religione ebraica avvenuta in un'area di servizio su un'autostrada milanese ci segnala per l'ennesima volta come l'antisemitismo sia in forte crescita nel nostro Paese. Richiedo che le forze dell'ordine e la magistratura procedano speditamente al riconoscimento e alla sanzione di questi razzisti antisemiti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Aggressione choc in autogrill contro famiglia di ebrei. “Razzisti antisemiti” | VIDEO