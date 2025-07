aggressione a padre e figlio con kippah lo sdegno della federazione delle associazioni italia israele

Bruno Gazzo, presidente della Federazione delle Associazioni Italia Israele, a nome della Federazione esprime sdegno e riprovazione di fronte alle immagini dell'aggressione che si è consumata all'interno di un autogrill milanese ai danni di un uomo e di suo figlio che indossava una kippah. “Si tratta - evidenzia Gazzo - dell'ennesimo, terribile segnale che dimostra il carico di odio nei confronti degli ebrei, nella lunga scia di episodi che crescono di giorno in giorno anche in Italia, come in Europa e nel resto del mondo. Un atto vile, che va condannato senza se e senza ma, e che deve interrogare le coscienze di tutti, a cominciare da quelle di alcuni leader politici che, di fronte alle vicende di Gaza, stanno deliberatamente gettando benzina sul fuoco dell'antisemitismo travestito da antisionismo, ed anzi, peggio ancora, degli attacchi rivolti al governo israeliano. 🔗 Leggi su Iltempo.it

