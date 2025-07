Aggiudicata la fornitura di 42 bus elettrici per il Bus rapid transit | vince Kmobility

È stata ufficialmente pubblicata sull’Albo pretorio comunale la determina con cui la ripartizione Stazione Unica Appaltante del Comune di Bari approva l’aggiudicazione condizionata della fornitura di 42 autobus elettrici per il futuro sistema Brt (Bus Rapid Transit). A vincere la gara è stata. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Bari, 28 LUG – È in pubblicazione sull'Albo pretorio comunale la determina con cui la ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione LL.

In arrivo mezzi elettrici con una capacità minima di 110 passeggeri, di cui 35 a sedere