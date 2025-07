Aggiornamento 2.3 di cyberpunk 2077 introduce una funzionalità sorprendente

Il recente aggiornamento 2.3 di Cyberpunk 2077 ha introdotto numerose novitĂ , tra cui funzionalitĂ di gioco e miglioramenti grafici. Uno degli aspetti piĂą sottovalutati ma piĂą innovativi riguarda il completo restyling di Photo Mode. Questa funzione, spesso considerata un semplice strumento di scatto, ora si presenta come una componente estremamente ricca e versatile, capace di offrire ai giocatori nuove possibilitĂ creative in Night City. Di seguito vengono analizzate le principali caratteristiche della nuova versione di Photo Mode e i motivi per cui rappresenta un vero e proprio punto di svolta nell’esperienza visiva del titolo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

