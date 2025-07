Affidopoli Santini resta in silenzio nell’interrogatorio lampo | Parlerò quando sarà il momento

Pesaro, 28 luglio 2025 – Nemmeno trenta minuti. Tanto è durato questa mattina l’interrogatorio di Massimiliano Santini, l’uomo che secondo la Procura di Pesaro tirava i fili del presunto sistema di affidamenti e contributi. Mezz’ora scarsa, senza risposte nĂ© dichiarazioni.  Alle 10 Santini ha varcato la soglia della Procura, affiancato dalla sua legale, l’avvocata Paola Righetti. Lo attendevano i pubblici ministeri titolari dell’inchiesta “Affidopoli”, insieme agli investigatori della Squadra Mobile e della Guardia di Finanza. Un faccia a faccia atteso da settimane. Ma il “regista occulto”, come lo definiscono gli inquirenti, ha scelto la linea del silenzio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Affidopoli, Santini resta in silenzio nell’interrogatorio lampo: “Parlerò quando sarĂ il momento”

