Affare chiuso ultim’ora in casa Napoli | Calciatore già in viaggio

Conclusa un’ulteriore trattativa in casa Napoli: il giocatore è già partito, pronto a raggiungere il ritiro.. Prosegue il calciomercato del Napoli. Il club azzurro è attivissimo sul mercato e sembra non aver alcuna intenzione di fermarsi. Dopo colpi di spessore come De Bruyne, Lang e Lucca, la dirigenza partenopea sta continuando a monitorare attentamente alcuni profili interessanti ed adatti alle richieste di Antonio Conte. Nel frattempo arriva un’importante notizia di calciomercato che tiene sulle spine tutti i tifosi azzurri. L’affare si è finalmente concluso e il giocatore è già in arrivo presso la sede del ritiro. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Affare chiuso, ultim’ora in casa Napoli: “Calciatore già in viaggio”

In questa notizia si parla di: napoli - casa - affare - chiuso

Napoli, comitati occupano l’ufficio casa del Comune: dipendenti costretti ad andare via - I comitati di Taverna del Ferro occupano l'ufficio del Comune di Napoli delle Politiche per la casa a piazza Cavour.

Napoli, sfuma l’obiettivo: arriva la rivale e con 50 milioni lo porta a casa - Brutto colpo per Antonio Conte che deve rinunciare ad un grande obiettivo: l’Atalanta lo soffia agli azzurri e piazza il grande colpo Napoli, sfuma l’obiettivo: arriva la rivale e con 50 milioni lo porta a casa (Ansa Foto) – SerieAnews Due i colpi messi a segno fin qui, altri due in dirittura d’arrivo per un totale di quattro.

Napoli, accoltella la moglie e si barrica in casa con i figli: arrestato - (Adnkronos) – Accoltella la moglie e si barrica in casa con i figli, 40enne arrestato dai carabinieri.

È fatta, è un nuovo calciatore del Napoli Affare chiuso per 19 milioni di euro IL COLPO ? https://bit.ly/3IRK9CB Vai su Facebook

Calciomercato, nuova offerta della Juve per Koopmeiners. Il Napoli chiude per l'arrivo di Neres; Calciomercato Napoli, domani il giorno di De Bruyne: visite mediche a Roma; Napoli, c'è la certezza Amir Rrahmani per Conte.

Calciomercato Napoli News/ Affare chiuso per il centrale, davanti ... - Calciomercato Napoli News/ Affare chiuso per il centrale, davanti sprint sull’italiano (13 luglio 2025) Alessandro Rinoldi. Lo riporta ilsussidiario.net

Folorunsho al Cagliari: affare chiuso con il Napoli, cifre e formula dell'operazione - Il centrocampista è pronto alla nuova avventura: sarà prestito con diritto di riscatto fissato a otto milioni di euro. Da informazione.it