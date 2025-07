La AEW ha annunciato ufficialmente che WrestleDream 2025  si terrà a St. Louis sabato 18 ottobre presso la Chaifetz Arena. La compagnia ha dato la notizia il 21 luglio con un post sui social media, esaltando il primo evento WrestleDream  nella città . L’accesso anticipato per i posti premium è stato lanciato il 22 luglio, la prevendita generale è seguita il 24 luglio, mentre la vendita pubblica dei biglietti è partita il 28 luglio alle 10:00 (ora locale). WrestleDream arriva a St. Louis: Biglietti in vendita, ma posti limitati. Ma ora c’è un aggiornamento che sta facendo alzare qualche sopracciglio sulle aspettative della compagnia per quest’anno. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: WrestleDream 2025 parte in sordina, la AEW ha perso fiducia nel pubblico?